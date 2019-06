Fiumicino: Calabria (FI), maltrattamenti su bimbi, emergenza va fermata

- "A Fiumicino sospese due maestre per maltrattamenti sugli alunni. Assistiamo ormai con sgomento quotidiano a vicende simili, che coinvolgono sia i più piccoli, sia anziani e disabili, configurando una vera e propria emergenza". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il voto in Senato della proposta passata alla Camera su testo a mia prima firma, che introduce la videosorveglianza per asili e strutture socioassistenziali, è una priorità. Confido che le manifestazioni di intenti arrivate anche dal governo si traducano in una iniziativa concreta oramai indifferibile", conclude. (Com)