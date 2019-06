Ue: Consiglio definisce quadro su crowdfunding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta definendo un nuovo quadro normativo per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nell'ambito dei suoi sforzi per migliorare l'accesso degli investitori e delle imprese a nuove fonti di finanziamento. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue. Questa nuova struttura ha la finalità di rendere più facile per le piattaforme di crowdfunding fornire i propri servizi in tutta l'Ue. Armonizza i requisiti minimi su queste piattaforme quando operano nel loro mercato interno e in altri paesi dell'Ue e aumenta anche la certezza del diritto uniformando le norme di protezione degli investitori. "L'espansione degli strumenti digitali sta guidando l'innovazione finanziaria e lo sviluppo di nuove e facili alternative per le start-up alla ricerca di fonti di finanziamento accessibili. Come regolatori, dobbiamo incoraggiare questa espansione garantendo al contempo un ambiente sicuro per i consumatori e gli investitori", ha detto il ministro delle Finanze della Romania, Eugen Teodorovici. (segue) (Beb)