Ue: Consiglio definisce quadro su crowdfunding (2)

- Il crowdfunding è una forma di finanziamento alternativo emergente che connette, in genere tramite internet, coloro che possono dare, prestare o investire denaro direttamente con coloro che hanno bisogno di finanziamenti per un progetto specifico. Per le start-up e altre piccole e medie imprese, il prestito bancario è spesso costoso o di difficile accesso a causa della mancanza di storia creditizia o di mancanza di garanzie tangibili. Il crowdfunding può essere un'utile fonte di finanziamento sostitutiva, in particolare nelle prime fasi del business. La posizione del Consiglio rimuove gli ostacoli alle piattaforme di crowdfunding che operano a livello transfrontaliero; fornisce regole su misura per le imprese di crowdfunding dell'Ue a seconda che diano il loro finanziamento sotto forma di prestito o investimento (attraverso azioni e obbligazioni emesse dalla società che raccoglie fondi); fornisce un insieme comune di requisiti prudenziali, di informazione e di trasparenza per garantire un elevato livello di protezione degli investitori; definisce regole comuni di autorizzazione e supervisione per le autorità nazionali competenti. (segue) (Beb)