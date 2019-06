Ue: Consiglio definisce quadro su crowdfunding (3)

- Secondo la posizione del Consiglio, la proposta copre le campagne di crowdfunding fino a 8 milioni di euro su un periodo di 12 mesi come regola generale. Se gli Stati membri hanno deciso di fissare la soglia per gli obblighi di prospetto al di sotto di 8 milioni di euro, dovrebbero essere in grado di vietare la raccolta di capitali per i progetti di crowdfunding dai suoi residenti per importi superiori a tale soglia nazionale. Le operazioni più grandi sono regolate dalla MiFid e dal regolamento del prospetto. Il crowdfunding basato su premi e donazioni non rientra nel campo di applicazione della proposta poiché non possono essere considerati servizi finanziari. Su questa materia, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019 e ora entrambi i colegislatori, Parlamento e Consiglio, sono in grado di avviare negoziati di trilogo, cioè con la Commissione. (Beb)