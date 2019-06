India: dal 2014 aumentati attentati in Kashmir e diminuiti quelli dell’estremismo di sinistra (2)

- Nel Jammu e Kashmir – teatro del conflitto del Kashmir, tra guerriglia pakistana e ribellioni separatiste interne – l’anno scorso si sono contati 614 episodi di terrorismo, con 39 vittime tra i civili e 91 nelle forze di sicurezza; il numero di attacchi è salito nettamente rispetto ai 342 del 2017, che provocarono 40 morti tra i cittadini e 80 tra militari e agenti di polizia; nel 2014 si erano registrati 222 “incidenti” con 28 perdite tra i civili e 47 nel personale di sicurezza; nel 2015 in 208 attacchi erano morte 17 persone tra la popolazione e 39 tra gli addetti alla sicurezza; nel 2016 in 322 episodi si erano avuti 15 decessi tra i civili e 82 tra militari e agenti. Per quanto riguarda i militanti separatisti ne sono stati “neutralizzati” 733 negli ultimi tre anni e mezzo: 150 nel 2016, 213 nel 2017, 257 nel 2018 e 113 dall’inizio di quest’anno al 16 giugno. (segue) (Inn)