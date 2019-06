Istat: Ronzulli (FI), altro che flat tax, tasse aumentano

- Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sottolinea, in una nota, che "mentre il governo litiga al suo interno su una simil flat tax, che certamente non è quella inserita nel programma di Forza Italia e del centrodestra ma soltanto una brutta copia che vale solo per alcuni, l'Istat certifica che le tasse aumentano". "Nel primo trimestre del 2019, infatti, la pressione fiscale è salita dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - continua - Il Pil è fermo, ma le tasse aumentano: è proprio il governo del fallimento!". (Com)