Roma: Medicina solidale, domani a Primavalle ennisimo sgombero. 78 minori finiranno in strada, fermare questa strage di innocenti

- "Domani all'alba assisteremo all'ennesimo sgombero in una città che non sa più accogliere ed integrare. In questo frangente chi pagherà il prezzo più alto saranno i 78 minori che vivono nell'occupazione dell'ex scuola di via Cardinal Capranica, a Primavalle. Nessuno pensa veramente a loro ed è ora che la comunità cittadina, laica e religiosa, dia una risposta concrete e non a parole a questa che definiamo una moderna strage degli innocenti". È quanto dichiara, in una nota, Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina Solidale. "E' inutile fare proclami contro i più deboli – spiega Ercoli - in una città allo sbando, dove non serve la politica del 'contro', ma del 'per e con'. Non si possono fare annunci a favore della legalità e della giustizia quando si calpestano i diritti dell'infanzia più fragile. Lanciamo un appello al sindaco Raggi e al Cardinale Vicario affinché, dall'alto del loro ruolo, pongano fine a questa vera e propria persecuzione dei più deboli e dei più piccoli". (Com)