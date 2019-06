Governo: Mulè (FI), va al contrario come gamberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a Rai news24, sostiene che "il governo si muove come i gamberi, va al contrario, facendo provvedimenti a metà, incompleti, che risentono di una maggioranza che non ha collante e condivisione di natura programmatica". "Questo - dice - porta allo stallo del Paese, con i fondamentali dell'economia in crisi e da maglia nera in Europa. Stanno riuscendo in un'unica operazione: tengono vivi i giornali con le liti mentre il Paese arretra. Esempio lampante? Di Maio dice che 'con le Olimpiadi e l'Alta Velocità vincono i partiti del cemento', no, vince il partito del futuro. Quello che loro vogliono negare al Paese". (Com)