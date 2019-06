Decreto Crescita: M5s, 100 milioni per giovani coppie che chiedono mutuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle, sul blog, mette in rilievo il Fondo di garanzia per la prima casa rifinanziato con il decreto Crescita. ""Ci sono migliaia di giovani coppie che vorrebbero pianificare il loro futuro, metter su famiglia, avere un figlio. E poi vorrebbero comprare una casa, ma per farlo hanno bisogno di garanzie per poter guardare avanti e costruire la propria vita. Con il decreto Crescita siamo intervenuti per creare in Italia questa normalità - scrivono sul Blog delle stelle - Abbiamo rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, con un importo di 100 milioni. Il fondo mutui prima casa dà garanzia statale, nella misura del 50 per cento, ai mutui erogati per l'acquisto o la ristrutturazione ai fini dell'accrescimento dell'efficienza energetica di abitazioni principali e che rispettano particolari caratteristiche. La garanzia statale rende più facile l'accesso al mutuo". "Per la richiesta dei finanziamenti occorre recarsi presso le filiali delle banche aderenti all'iniziativa che hanno sottoscritto apposita convenzione e presentare il modulo di richiesta per l'accesso al Fondo - continua - Ad oggi contiamo 147 banche aderenti. L'elenco aggiornato lo si trova sul sito di Consap. Secondo i dati, nel 2018 sono stati 100.000 i mutui garantiti e per il 58 per cento - erogati a under 35. Grazie ai 100 milioni di euro stanziati con il Decreto Crescita ora il Fondo torna a funzionare". (Com)