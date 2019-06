Cina: Xinjiang, produzione di energia eolica e solare cresce del 12 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione ha anche messo in funzione, nella giornata di ieri, un progetto di trasmissione e trasformazione della potenza di 750 kilovolt. Con un investimento complessivo di 3,6 miliardi di yuan (523 milioni di dollari), la rete elettrica corre per 726 chilometri e copre quattro prefetture meridionali profondamente colpite dalla povertà. Secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'impianto è destinato a rafforzare la costruzione della rete e a migliorare l'affidabilità dell'alimentazione elettrica nello Xinjiang meridionale, aiutando la regione ad attirare imprese e promuovere lo sviluppo economico e sociale locale. "Milioni di persone nel Bacino di Tarim trarranno beneficio dal progetto", ha detto Fu Hailong, direttore del Centro di controllo dell'energia della società di fornitura di energia della città di Hotan, rilevando che la capacità di alimentazione sarà aumentata di circa l'87 per cento. Secondo le previsioni, il progetto fornirà un'alimentazione elettrica stabile per il riscaldamento nello Xinjiang meridionale e aiuterà 316 mila famiglie a utilizzare il riscaldamento "pulito" in inverno. (Cip)