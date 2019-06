Finestra sul mondo: Ue, Weber (Ppe) critica come “distruttivo” comportamento suoi avversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito popolare europeo (Ppe) alla presidenza della Commissione europea, Manfred Weber, ha criticato il “comportamento distruttivo” di quanti si oppongono alla sua successione a Jean-Claude Juncker alla guida dell'esecutivo dell'Ue. In un contributo pubblicato oggi sul quotidiano tedesco “Die Welt”, Weber afferma che, al Consiglio europeo tenuto a Bruxelles il 20 e 21 giugno scorso, “è stato sepolto il principio dei candidati di punta” sostenuto dalla Germania per la nomina del presidente della Commissione europea. “Finora hanno prevalso quanti si comportano in maniera distruttiva e intendono evitare qualcosa”, ha aggiunto Weber. Per il settimanale tedesco “Die Zeit”, si tratta di una critica indiretta al presidente francese Emmanuel Macron, deciso avversario del sistema dei candidati di punta e contrario alla nomina di Weber alla presidenza della Commissione europea. Se il principio dei candidati di punta venisse trascurato, avverte Weber, il risultato delle elezioni europee del 23-26 maggio scorso diventerebbe “irrilevante”. (Sit)