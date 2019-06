Finestra sul mondo: Germania, governo decide oggi su bilancio 2020

- Il governo tedesco si riunirà oggi per approvare la proposta di legge di bilancio per il 2020 elaborata dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, aggiungendo che per il prossimo anno Scholz ha previsto una spesa 359,9 miliardi di euro. Inoltre,il ministro delle Finanze ha chiesto ai colleghi di governo di ridurre la spesa dei rispettivi dicasteri per mantenere lo “zero nero”, ossia il pareggio di bilancio. Nel conseguimento di tale obiettivo, la Germania affronta, infatti, una riduzione delle entrate, ma può giovarsi dei bassi tassi di interesse. Per il prossimo anno, Scholz prevede in particolare di aumentare la spesa per le politiche sociali e ridurre quella per la difesa. Con riguardo alla programmazione finanziaria dal 2020 al 2023, la spesa per le politiche sociali salirà da 179,5 a 198,1 miliardi di euro, ossia dal 50,4 al 52,7 per cento del Pil. Il finanziamento delle sole pensioni dovrebbe superare per la prima volta i 100 miliardi di euro nel 2020, cifra che aumenterà a 114 miliardi di euro nel 2023. Al ministero del Lavoro e degli Affari sociali, guidato da Hubertus Heil, andrebbe dunque la quota maggiore del bilancio federale, con una spesa di 148,6 miliardi di euro nel 2020 e di 165,2 miliardi di euro fino al 2023. Calano, invece, i finanziamenti per il ministero della Difesa retto da Ursula von der Leyen, che nel prossimo anno potrà disporre di 44,9 miliardi di euro, pari all'1,37 per cento del Pil. Tale quota scivolerà all'1,24 per cento nel 2023. Il ministero della Difesa si è impegnato a impiegare l'1,5 per cento del Pil della Germania nelle spese militari per avvicinarsi all'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla Nato nel 2014. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha più volte richiamato la Germania, così come altri Stati europei membri dell'Alleanza atlantica, a rispettare tale obiettivo. (Sit)