Finestra sul mondo: Francia-Giappone, Macron a Tokyo prima del G20 di Osaka

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si reca oggi a Tokyo, in Giappone, per una visita ufficiale prima del G20 di Osaka previsto per il 28 e 29 giugno. Ne parla il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che il capo dello Stato francese ha l’obiettivo di consolidare l’asse indo-pacifica. Macron e la première dame Brigitte il 27 giugno incontreranno l’imperatore Naruhito e la sua consorte per un pranzo, mentre questa sera cenerà con il primo ministro, Shinzo Abe. Parigi e Tokyo hanno una visione comune in diversi settori, come quello della difesa, del multilateralismo e della lotta contro il riscaldamento climatico. L’Eliseo fa sapere che il partenariato con il Giappone avrà “tre pilastri” che saranno la questione della sicurezza, la questione delle infrastrutture le questioni ambientali e di biodiversità”. Alcune divergenze sussistono invece rispetto ai rapporti con la Cina. “La Francia ci tiene alla sua strategia indo-pacifica, che vuole libera e autonoma e incentrata sul sostegno ai grandi principi, come quello della liberta di navigazione”, afferma Celine Pajon, ricercatrice all’istituto francese delle relazioni internazionali. (Sit)