Finestra sul mondo: Francia, Corte dei conti mette in dubbio traiettoria di bilancio governo

- In Francia la Corte dei conti avanza dei dubbi sulla capacità del governo nel mantenere gli impegni di bilancio del 2020. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che secondo gli esperti il prossimo anno il rapporto deficit/Pil di Parigi sarà compreso tra il 2,1 e il 2,3 per cento, contro il 2 per cento previsto dal governo. Nel rapporto annuale sulle “prospettive delle finanze pubbliche” presentato ieri, 25 giugno, la Corte dei Conti parla di una “traiettoria indebolita dal 2020 dalle decisioni annunciate al termine del grande dibattito”, l’iniziativa lanciata dal presidente Emmanuel Macron a metà gennaio per calmare la protesta dei gilet gialli. La reindicizzazione delle piccole pensioni e il taglio delle imposte sulle classi medie costeranno 5,5 miliardi di euro. “L’assenza di chiusura di ospedali e scuole entro il 2022 dovrebbe accrescere gli obblighi sulle spese”, afferma il documento. Secondo i saggi che hanno analizzato la situazione il piano di Parigi è “meno ambizioso” di quello degli altri partner europei e potrebbe scoraggiare gli investitori. (Sit)