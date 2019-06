Finestra sul mondo: Regno Unito, per Johnson è "Brexit o morte"

- Stanno destando scalpore nel Regno Unito le dichiarazioni del candidato favorito alla guida dei Conservatori e all'incarico di primo ministro, Boris Johnson. In particolare, l'ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri ha affermato che realizzerà la Brexit "a costo di morire". Johnson è ampiamente in testa nelle preferenze dei 160 mila iscritti al Partito conservatore che verso la metà di luglio prossimo voteranno il loro nuovo leader e quindi, grazie alla maggioranza di cui i Conservatori godono alla Camera dei comuni, il successore di Theresa May alla carica di primo ministro. Nella giornata di ieri 25 giugno, Johnson ha finalmente fatto chiarezza sulla sua politica in merito alla Brexit. Se la Commissione europea non farà concessioni, in particolare sulla questione del futuro status della frontiera terrestre tra l'Irlanda del Nord britannica e la Repubblica d'Irlanda, Stato membro dell'Ue, ha dichiarato Johnson, quando sarà premier realizzerà in ogni caso la Brexit entro la scadenza del 31 ottobre prossimo, anche senza un accordo sui successivi rapporti giuridici, economici, commerciali e doganali. In questo modo, Johnson ha fatto capire di essere pronto, da primo ministro, a forzare la mano al parlamento, dove vi è una maggioranza trasversale contraria alla "no-del Brexit". Per compiere ulteriore pressione sui negoziatori dell'Ue, Johnson ha inoltre avvertito che, finché non sarà raggiunto un accordo sulla Brexit, il Regno Unito non verserà all'Unione europea i 39 miliardi di sterline (43,5 miliardi di euro) del "conto del divorzio", la somma concordata dal primo ministro May con la Commissione europea per saldare i pregressi impegni del Regno Unito nell'Ue. (Sit)