Finestra sul mondo: Regno Unito, in tutte le scuole obbligo di lezioni su relazioni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni bambino del Regno Unito dovrà imparare a rispettare le relazioni omosessuali prima di lasciare il ciclo della scuola dell'obbligo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione britannico, Damian Hinds, commentando le nuove linee-guida in materia di educazione sessuale che il suo dicastero a diffuso ieri, 25 giugno. In base a queste nuove regole, a partire dal prossimo anno scolastico, tutte le scuole del Regno Unito sono "fortemente incoraggiate" a parlare con i bambini di genitori dello stesso sesso e ad insegnare loro che esistono diversi modi di avere "amorevoli e sane relazioni". Per Hinds, "è meglio discuterne in classe, invece di lasciare che i ragazzi ne parlino nei corridoi e nel cortile". (Sit)