Finestra sul mondo: Spagna, si inaspriscono le tensioni nel blocco di destra

- Si inaspriscono le tensioni all’interno del blocco di destra. Vox ha annunciato ieri, 25 giugno, la decisione di rinunciare a qualsiasi incarico all’interno dei comuni in cui Ciudadanos ha posto il veto contro il conferimento di ruoli di primo piano ai suoi rappresentanti. Lo riferisce la stampa spagnola, sottolineando che lo scontro più pesante si è consumato all’interno del Consiglio municipale di Madrid, dove Vox ha deciso di passare all’opposizione. La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il portavoce del partito Ivan Espinosa de los Monteros, il segretario generale madrileno Macarena Olona e il suo vice Enrique Cabanas. "Non siamo qui per esercitare responsabilità prive di contenuti", ha messo in chiaro Espinosa. Poche ore prima, il partito di estrema destra aveva pubblicato i termini di un accordo segreto siglato con Pp e Cs lo scorso 15 giugno che prevedeva la formazione di “governi di coalizione” fra le tre formazioni di destra per evitare la nascita di comuni di “sinistra”, in cambio però, entro 20 giorni (cioè entro il 5 luglio), della nomina di esponenti Vox in posti di primo piano in misura proporzionale ai voti ottenuti alle amministrative del 26 maggio scorso. (Sit)