Finestra sul mondo: Usa, incontro tra democratici e Rappresentante commercio Lighthizer su Usmca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati democratici statunitensi Rosa DeLauro del Connecticut e Jan Schakowsky dell'Illinois, entrambi inclusi nel gruppo di lavoro composto da nove membri incaricati di negoziare l'accordo commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) con l'amministrazione Trump, hanno ribadito ieri la necessità di introdurre sostanziali modifiche al nuovo trattato. Una richiesta che i funzionari dell'amministrazione hanno già respinto, visto che apportare importanti modifiche all'accordo commerciale richiederebbe alla Casa Bianca di riaprire i negoziati con il Canada e il Messico. "Il Rappresentante del commercio ha capito che abbiamo bisogno di rivedere alcune aree in termini di accordo base", ha detto DeLauro in una conferenza stampa, non lasciando molto spazio per un compromesso sulla questione in vista dell'incontro di oggi del gruppo di lavoro democratico con il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer. Durante due apparizioni in Congresso la scorsa settimana, Lighthizer ha segnalato la volontà di lavorare con i Democratici e di apportare modifiche in merito alle loro principali preoccupazioni per il nuovo Umsca sui prezzi dei farmaci e l'applicazione di nuove protezioni nel settore del lavoro e dell'ambiente. (Sit)