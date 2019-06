Olimpiadi 2026: Pichetto (FI), centrodestra apra riflessione su Torino, persa occasione per insipienza di Appendino

- “L’assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano e Cortina è senza dubbio un successo del nostro Paese, ma il giorno dopo per Torino e il Piemonte è tempo di riflessioni. La vittoria dell’Italia deve far riflettere sulla grande opportunità persa dalla nostra regione e dalla città di Torino in termini di investimenti e occupazione. L’insipienza del M5S e del sindaco Appendino hanno impedito che le Olimpiadi divenissero volano per l’economia locale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimenti Finanze e Bilancio. "E’ una dura sconfitta, le cui dimensioni sono ancora più preoccupanti se si legano alle incertezze e resistenze sulla realizzazione della Tav. Come accaduto con Alberto Cirio in Regione il centrodestra ha l’obbligo di liberare Torino dal vuoto di programma e di prospettive in cui è caduta la città. L’occasione persa delle Olimpiadi deve quindi diventare un’opportunità per riconsegnare Torino al ruolo che le spetta, attraverso un progetto politico che metta al centro il rilancio dell’occupazione, il sostegno all’imprenditoria locale e agli investimenti produttivi nei settori strategici a cominciare proprio dalle infrastrutture”. (Rpi)