Libia: ambasciatore olandese, collaboriamo a cattura responsabili morte attivista Bugaighis

- L'ambasciatore dei Paesi Bassi in Libia, Lars Tummers, ha affermato che il suo paese è "impegnato ad aiutare" a consegnare alla giustizia coloro che sono coinvolti nell'omicidio di Salwa Bugaighis, attivista per diritti umani uccisa il 25 giugno 2014 a Bengasi. "Oggi ricordiamo la tragica morte di Salwa Bugaighis. Il mio paese rimane impegnato a porre fine all'impunità. I responsabili delle violazioni dei diritti umani devono essere assicurati alla giustizia", ha dichiarato Tummers in una dichiarazione su Twitter. "Continuiamo a sostenere le coraggiose donne libiche che lottano per una partecipazione equa nella società", ha aggiunto. Ieri si è ricordato il quinto anniversario dell'assassinio dell'avvocato e attivista per i diritti umani Salwa Bugaighis. Uomini armati mascherati hanno assassinato la Bugaighis il 25 giugno 2014, durante l’entrata del gruppo di Ansar al Sharia a Bengasi, poco dopo le elezioni parlamentari.(Sic)