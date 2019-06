Consiglio comunale Milano: Granelli, riforma tariffe Tpl risponde a bisogni cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, in una nota commenta il via libera definitivo da parte del Consiglio comunale alla delibera sulle agevolazioni tariffarie che il Comune di Milano applicherà al trasporto pubblico a partire dal prossimo 15 luglio, quando entrerà in vigore la riforma del sistema tariffario varata dall’Agenzia di Bacino (Stibm), che include l'aumento del biglietto singolo urbano a 2 euro. “Grazie anche alle proposte del Consiglio – dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente – abbiamo realizzato una profonda riforma del sistema tariffario a favore di chi sceglie il trasporto pubblico. Noi vogliamo continuare a investire sullo sviluppo della rete, anche a fronte di minori risorse da parte del Governo e della Regione, ma oggi abbiamo condiviso la necessità di tutelare di più lavoratori, famiglie, giovani e anziani rispetto a turisti e utenti occasionali". "Una rete di trasporto collettivo efficiente, veloce, capillare con tariffe eque su un territorio sempre più ampio è la risposta al crescente bisogno di mobilità di cittadini e utenti e alla necessità di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”. (com)