Libia-Onu: Williams e Maiteeq discutono ripresa dialogo tra le parti

- L'inviato speciale Onu per gli affari politici, Stephanie Williams, ha discusso con il vice primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Ahmed Maiteeq, circa gli sforzi per riprendere il dialogo con l’obiettivo di organizzare le elezioni e porre fine alla crisi in Libia, alla luce dei combattimenti in corso a sud di Tripoli. Williams e Maiteeq "hanno discusso sulla necessità di una ripresa del dialogo per risolvere la crisi in Libia per porre fine al lungo periodo di transizione e passare alle elezioni nazionali", ha riferito su Twitter la Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia. "Williams ha incoraggiato il governo libico ad andare avanti con la consegna rapida di servizi, in particolare nelle aree colpite da conflitti", ha aggiunto Unsmil.(Lit)