Consiglio comunale Milano: Abbiati (Lega) su tariffe Atm, milanesi utilizzati come bancomat

- Il consigliere comunale della Lega, Gabriele Abbiati, è molto critico nei confronti della riforma tariffaria del trasporto pubblico locale varata nella notte dal Consiglio comunale. “Ancora una volta - ha dichiarato dopo il voto - i milanesi sono stati utilizzati come dei bancomat da questa giunta, a maggior ragione con la bocciatura delle nostre proposte”. “Siamo fermamente contrari a qualsivoglia aumento e abbiamo provato per oltre cinquanta ore a combattere contro questa ingiustizia che ha portato un incremento del costo del biglietto stesso del 100 per cento in soli sette anni”, ha concluso il consigliere leghista. (Rem)