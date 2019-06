Marocco: re Mohammed VI riceve nuovi diplomatici marocchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ricevuto ieri 22 nuovi ambasciatori marocchini nel mondo nominati di recente. Lo riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”. Tra questi diplomatici ricevuti nel palazzo reale di Rabat figura Hassan Abou Ayoub, ex ambasciatore in Italia che andrà in missione in Romania. All’incontro con re Mohammed VI era presente anche il nuovo ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla. Importante anche la presenza di Youssef Amrani destinato a rappresentare il Marocco in Sud Africa.(Res)