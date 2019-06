Azerbaigian: funzionari europei nel paese per valutare progetti avviati con fondi Ue

- Due rappresentanti della Direzione generale della Commissione europea per le politiche di vicinato e i negoziati sull’allargamento, Lawrence Meredith e Mark Johnston, si recheranno nelle regioni di Shamakhi e Ismayilli durante la loro visita ufficiale in Azerbaigian, per prendere coscienza dello stato attuale dei progetti d’investimento avviati nel paese caucasico grazie ai fondi europei. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”. “Il sostegno allo sviluppo regionale e delle aree rurali è uno dei capisaldi della cooperazione tra Azerbaigian e Unione europea, e il fatto che i progetti di investimenti avviati nel paese si concentrino sull’attività delle piccole e medie imprese è per me motivo di grande orgoglio”, ha detto Meredith. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa del paese caucasico, il primo progetto ad essere portato all’attenzione dei due funzionari sarà il Programma di assistenza tecnica per lo sviluppo rurale e regionale nell’area di Shamakhi: l’iniziativa da oltre 6 milioni di manati (circa 3,1 milioni di euro) è stata avviata a gennaio del 2017, e mira a sostenere la diversificazione dell’economia e lo sviluppo delle regioni di Guba-Khachmaz, Daghlig Shirvan e Goychay. In aggiunta, riferisce “Trend”, i due funzionari europei incontreranno il presidente del Comitato esecutivo della regione di Shamakhi, Tahir Mammadov, per discutere le prospettive per un rafforzamento della cooperazione tra Bruxelles e Baku nel prossimo futuro. (Res)