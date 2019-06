India-Usa: incontro Modi-Pompeo, “scambio di opinioni su vari aspetti della relazione”

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, giunto in India ieri sera, ha incontrato oggi a Nuova Delhi il primo ministro indiano, Narendra Modi, prima del colloquio col ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval. Tra i probabili temi degli incontri l’acquisto da parte indiana dei sistemi di difesa russi S-400, per il quale Washington minaccia sanzioni in base alla legge Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa); la cooperazione nella sicurezza, nel commercio, nell’energia e nella ricerca spaziale. “Lavorare insieme per approfondire ulteriormente la partnership strategica. Il segretario Pompeo ha incontrato il primo ministro Modi per scambiare opinioni su vari aspetti della relazione indo-statunitense”, ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar, annunciando che Modi incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del vertice dei capi di Stato e di governo del G20 in Giappone, a Osaka (28 e 29 giugno). (segue) (Inn)