India-Usa: incontro Modi-Pompeo, “scambio di opinioni su vari aspetti della relazione” (2)

- L’India è “major partner” degli Stati Uniti dal 2016, ovvero dalla firma dell’accordo di sostegno logistico Logistics Exchange Memorandum of Agreement (Lemoa), seguito nel settembre del 2018 da quello per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Communications, Compatibility, Security Agreement (Comcasa). Al tempo stesso, ha una stretta collaborazione con la Russia: secondo l’ultimo rapporto del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute, relativo al periodo 2014-18, l’India è il secondo paese importatore di armi al mondo (dietro all’Arabia Saudita) e Mosca è il suo primo fornitore, con il 58 per cento delle importazioni di Nuova Delhi (benché in calo rispetto al 76 per cento del 2009-13). Gli Stati Uniti sono al terzo posto (dopo Israele), col 12 per cento delle forniture, in ascesa. (Inn)