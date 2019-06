Camera: oggi question time con Bonafede e Grillo

- Si svolgerà oggi, mercoledì 26 giugno alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa della Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponderà a interrogazioni sulle iniziative, anche di carattere normativo e di rango costituzionale, in ordine alle garanzie di indipendenza della magistratura, alla luce delle recenti vicende che hanno interessato il Consiglio superiore della magistratura (Lollobrigida-Fd'I); sulle iniziative a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, alla luce delle recenti vicende che hanno interessato il Csm (Dori-M5s). La ministra della Salute, Giulia Grillo, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a fronteggiare la carenza di medici e di personale nei presidi ospedalieri (Rostan e Fornaro-Leu); sulla determina del 25 febbraio 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco concernente l'inserimento della molecola triptorelina fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (Molinari-Lega); sulle iniziative urgenti volte a monitorare sotto il profilo sanitario l'emergenza ambientale connessa alla situazione dei rifiuti a Roma, al fine di escludere conseguenze sulla salute pubblica (Calabria-FI); sulle iniziative relative alla bozza del Patto per la salute in ordine all'ipotesi di subordinare le risorse definite nell'ultima manovra di bilancio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico (De Filippo-Pd).(Com)