Russia-Usa: ministero Esteri Mosca, non è previsto incontro separato Lavrov e Pompeo a vertice G20

- Non sono previste riunioni separate del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e del segretario di Stato Usa Mike Pompeo a margine del vertice del G20 di Osaka. Lo ha riferito il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. "Anche se non ci sono informazioni su tale incontro, penso che difficilmente saremo d'accordo su una riunione separata in quei giorni", ha dichiarato Rjabkov all'agenzia "Ria Novosti". Il vertice del G20 a Osaka, in Giappone, si terrà il 28 e 29 giugno. (Rum)