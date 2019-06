Trasporto aereo: Cina-Etiopia, nuova rotta cargo tra Chongqing e Addis Abeba

- Una nuova rotta aerea cargo è stata inaugurata questa mattina tra la municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing e Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Lo riferisce l'aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, sottolineando che è il primo volo cargo regolare che collega la città cinese con l'Africa. Il volo è decollato da Chongqing alle 5.50 di questa mattina caricato con 103 tonnellate di dispositivi elettronici e prodotti di stoffa fabbricati nella città cinese. La rotta aerea, gestita da Ethiopian Airlines, avrà una frequenza bisettimanale. L'itinerario e la frequenza del volo saranno adeguati in base alla necessità, secondo quanto riferisce l'aeroporto. La nuova rotta aerea dovrebbe stimolare gli scambi economici tra Chongqing e i mercati emergenti dell'Africa in quanto Chongqing è un importante centro per l'aviazione nelle regioni sud-occidentali della Cina. La città finora ha aperto 85 rotte aeree internazionali e sta progettando di aprire compagnie aeree cargo a Mumbai in India e Dacca in Bangladesh. (Cip)