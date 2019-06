Giornata contro droghe: Salvini, stroncheremo spaccio come fatto con immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le le novità messe in campo dal ministero dell’Interno per celebrare la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga il nuovo sito istituzionale della direzione centrale per i servizi antidroga, raggiungibile all’indirizzo https://antidroga.interno.gov.it. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è pronto a incontrare nuovamente i rappresentanti delle comunità di recupero, come già successo mesi fa al Viminale, mentre, nel frattempo, il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Lorenzo Fontana, ha messo a disposizione dei fondi e ha aperto alcuni tavoli di lavoro tecnico con esperti del settore. Un sondaggio Swg certifica che il 53 per cento degli italiani pensa che il consumo di droghe sia in leggero aumento (18 per cento) o in forte aumento (35 per cento), mentre il 69 per cento si dice "abbastanza d’accordo" (26 per cento) o molto d’accordo (43 per cento) sul raddoppio delle pene per chi spaccia. (segue) (Rin)