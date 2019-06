Giornata contro droghe: Salvini, stroncheremo spaccio come fatto con immigrazione illegale (2)

- Il titolare del Viminale dichiara: "Nessuna pietà per i venditori di morte e per le mafie che fanno affari con lo spaccio. Moltiplicheremo i nostri sforzi - spiega - per contrastare sempre di più la vendita di droga: controllo del territorio, prevenzione, pene più severe, dialogo continuo con gli esperti del settore. L’ambizione è avere gli stessi risultati ottenuti contro il business dell’immigrazione clandestina". E il ministro Fontana informa: "In quest'anno di lavoro abbiamo investito sette milioni di euro per la prevenzione dall'uso di droghe, 3 milioni per progetti nelle scuole, 2,2 milioni per il sostegno alle comunità terapeutiche, abbiamo stretto accordi con le Forze dell'ordine e aderito alle reti internazionali di cooperazione all'antidroga. Abbiamo inoltre - continua - attivato tavoli tecnici in vista della prossima Conferenza nazionale sulle droghe. Continuiamo a lavorare per la tutela di giovani e famiglie". (Rin)