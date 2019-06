Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, interviene alla "XXXII Giornata Internazionale contro l'abuso di droghe ed il traffico illecito". Partecipano alla giornata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del CEIS Roberto Mineo e il sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi.Ceis Don Mario Picchi, via A. Ambrosini, 129 (ore 11)- L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi, presenta il Piano Triennale del Turismo per la valorizzazione del mare laziale.Casa del Mare, via del Canale di Castel Fusano, 11 (10:30)- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa all'evento "Insieme, per non dimenticare".Tivoli, Convitto Nazionale "Amedeo di Savoia Duca D'Aosta", piazza G. Garibaldi (ore 10) (segue) (Rer)