Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cerimonia di celebrazione del 50° Anniversario della Fondazione della caserma e di chiusura del 1° Corso Superiore di qualificazione per AllieviMarescialli. Alla cerimonia prenderanno parte autorità governative e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose.Velletri, caserma "V.Brig. M.O.V.M. Salvo D'Acquisto" (ore 8)- Evento "Circular Eni-Networking day. Fare rete con le pmi per l'economia circolare".Centro congressi Eni, piazzale Enrico Mattei, 1 (ore 9)- Il Consiglio regionale del Lazio intitola la sala stampa della sede di via della Pisana a Massimo Bordin, giornalista di Radio Radicale, scomparso il 17 aprile scorso. L'evento, che si tiene domani 26 giugno presso la Sala dei Sabini, vede la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, di Daniela Preziosi e del direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, Sala dei Sabini (ore 10)- Alla presenza delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.Corte dei conti, viale Mazzini 105 (ore 11)- Conferenza stampa saranno presentati i dati dell'Osservatorio sullo stato di salute dell'edilizia nel Lazio. Il rapporto, promosso da FederlazioEdilizia.Federlazio, viale Libano, 62 (ore 11:30)- Evento promosso da Intesa San Paolo "Imprese vincenti. Il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali italiane". Aprirà i lavori Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia Intesa Sanpaolo.Filiale Intesa Sanpaolo, via del Corso 226 (ore 17:30) (Rer)