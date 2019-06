Imprese: Huawei batte Apple nel mercato degli smartphone premium in Cina (2)

- Jiguang, società cinese di big data, ha stimato che il 16 per cento degli utenti cinesi di iPhone si è rivolto a Huawei nel primo trimestre del 2019 e che la tendenza dovrebbe crescere nel secondo trimestre. Nell'ultimo trimestre del 2018, la percentuale era del 12,6 per cento. I dati di N1mobile hanno mostrato che a maggio il P30 Pro di Huawei è diventato il più venduto tra gli smartphone con un prezzo di oltre i 581 dollari con circa 520 mila unità vendute. L'iPhone XR di Apple si è classificato al secondo posto, con 480 mila unità. Secondo Huawei, le vendite di smartphone nel 2019 hanno superato i cento milioni di unità il 30 maggio, impiegando circa un mese in più rispetto al 2018 per raggiungere questo livello. I ricavi dell'azienda potrebbero scendere a circa cento miliardi di dollari quest'anno e il prossimo, mentre è previsto un risveglio nel 2021, ha affermato il fondatore dell'azienda, Ren Zhengfei. (Cip)