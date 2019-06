Calabria: Oliverio, a Longobucco (Cs) con la Cgil per una forestazione produttiva delle aree interne della regione

- “La Flai avuto una storia coincisa con quella delle aree interne ed ha avuto dirigenti che ad essa, alle battaglie per la tenuta dei valori, della legalità hanno dedicato la vita". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio durante l'incontro di ieri organizzato a Longobucco (Cs), nella sala del Consiglio comunale, dalla Cgil, Camera del Lavoro di Longobucco e Flai Cgil Cosenza, dedicata ai “50 anni di esperienza al servizio di una forestazione produttiva e di qualità nelle aree interne”. All'evento era presente anche il segretario nazionale Flai Cgil, Tonino Russo. "Considero significativa - ha proseguito Oliverio - questa iniziativa non solo perché riporta ad una memoria storica ma per una riflessione su questo settore. La forestazione ha avuto una funzione importante nella storia della Calabria perché grazie ad essa c’è stato un investimento sia per quanto riguarda la sistemazione idrogeologica che le aree forestate e perché ad essa si è accompagnata, fino ad un certo punto, una tenuta di presenze nelle aree interne della Calabria. Ad un certo punto c’è stata anche una distorsione nell’utilizzazione delle risorse della forestazione che ha dato una proiezione all’esterno non sempre giusta, che ha determinato una condizione di blocco, con una legge dello stato, nel settore e una sorta di criminalizzazione, una campagna, dalle persistenti propaggini. Al momento del mio insediamento ho trovato una situazione per cui ho messo alla testa di CalabriaVerde un generale, per salvaguardare in primo luogo la categoria e per fare un’opera di bonifica, largamente avviata. C’è stata anche una interlocuzione serrata con il governo nazionale, per risorse, esistenti ma non sufficienti, cui la Regione ha aggiunto le proprie”. (segue) (Ren)