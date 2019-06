Calabria: Oliverio, a Longobucco (Cs) con la Cgil per una forestazione produttiva delle aree interne della regione (2)

- “Abbiamo bisogno - ha sottolineato Oliverio - di ulteriori risorse per investire in questo settore di così tanto rilievo. L’incontro di oggi è importante perché ritengo che vada fatta una riflessione sul piano generale e nazionale anche per mettere in campo una iniziativa intorno alla legge 442; per programmare un contingente di risorse umane, di assunzioni e di occupazione in rapporto a criteri oggettivi, in rapporto ai territori, ai boschi. Questa prospettiva deve vedere insieme le forze sociali, i sindacati, i comuni e la Regione, poiché da soli non si va da nessuna parte. Il settore forestale, le sue risorse umane, sono di primaria importanza anche nella prospettiva dello spopolamento che si contrasta se si recupera la foresta. Va stretto un patto per questo, perché un territorio che in questa ha le sue risorse, che magari è pieno di ferite dal punto di vista idrogeologico, non può che ripartire da qui, anche a vantaggio e tutela dell’ambiente, dei nostri parchi che possono essere oggetto di formazione, come nel necessario contrasto agli incendi”. Oliverio ha infine parlato del contratto integrativo per gli operai idraulico-forestali :“un lavoro importante, positivo” che si starebbe avviando alla sottoscrizione. (Ren)