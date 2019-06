Romania: premier Dancila, il governo non emanerà più decreti legge sul sistema giudiziario

- Il governo romeno non emanerà più decreti legge sul sistema giudiziario. Lo ha annunciato la premier, Viorica Dancila, citata dall'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Dancila ha aggiunto che in questo modo verrà rispettata l'opinione dei cittadini. La premier ha detto che qualsiasi modifica legislativa in questo campo va sottoposta a un dibattito trasparente, assieme alle organizzazioni settoriali. In un rapporto reso pubblico ieri, la Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d’Europa) ha raccomandato, tra l'altro, al governo romeno di ridurre drasticamente l'uso di decreti legge in questo segmento specifico e ha ribadito la raccomandazione di "riconsiderare seriamente la necessità di istituire una Sezione speciale per le indagini sui magistrati". (segue) (Rob)