Romania: premier Dancila, il governo non emanerà più decreti legge sul sistema giudiziario (2)

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, l'opinione della Commissione di Venezia sui costanti tentativi di emendare le leggi di giustizia attraverso le ordinanze di emergenza è una riconferma dell'intervento abusivo del governo. Le parole del capo dello Stato sono giunte dopo che la Commissione di Venezia ha rilasciato una relazione in cui si esprime preoccupazione per le riforme attuate nel sistema giudiziario in Romania, principalmente per quanto riguarda l'uso delle ordinanze di emergenza e le ragioni per l'istituzione della Sezione investigativa speciale. "Riguardo all'opinione della Commissione di Venezia sugli emendamenti alle leggi di giustizia attraverso le ordinanze di emergenza, Klaus Iohannis richiama l'attenzione del governo sul nuovo segnale di allarme inviato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (Commissione di Venezia) nel parere sugli emendamenti successivi alle leggi di giustizia attraverso le ordinanze di emergenza, si legge nel comunicato dell'amministrazione presidenziale”, si legge nel comunicato della presidenza di Bucarest. (segue) (Rob)