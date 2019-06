Romania: premier Dancila, il governo non emanerà più decreti legge sul sistema giudiziario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha sottolineato che l'opinione della Commissione di Venezia è una “chiara riconferma, con solide argomentazioni giuridiche, del danno arrecato al funzionamento del sistema giudiziario attraverso l'intervento abusivo del governo a legiferare in modo difettoso ea favore di interessi privati o di gruppo e non a beneficio del cittadino”. Secondo Iohannis, “questo intervento abusivo ha avuto luogo, come dimostra il parere della Commissione, in seguito all'adozione da parte del Parlamento del pacchetto di emendamenti alle leggi di giustizia riguardanti lo status di giudici e pubblici ministeri, l'organizzazione giudiziaria, nonché l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, attraverso l'adozione da parte del governo di cinque ordinanze di emergenza”. (segue) (Rob)