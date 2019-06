Romania: premier Dancila, il governo non emanerà più decreti legge sul sistema giudiziario (4)

- Il presidente della Romania ha affermato inoltre che "le conclusioni della Commissione di Venezia rafforzano la conclusione secondo cui l'utilizzo dell'ordinanza di emergenza è stata completamente distorto e abusato dal governo, senza una valutazione d'impatto, evitando sia un autentico dibattito in Parlamento sulle misure perseguite, che un'efficace consultazione dei rappresentanti della magistratura". Iohannis ha anche sottolineato che il messaggio inviato nel documento adottato dalla Commissione di Venezia è il più chiaro possibile: i governatori hanno il dovere di riparare il danno alla magistratura attuando immediatamente e pienamente le raccomandazioni degli organismi europei sul campo. La reazione del Capo dello Stato arriva nel contesto in cui la Commissione di Venezia esprime preoccupazione per le riforme attuate nel sistema giudiziario in Romania, principalmente per quanto riguarda l'uso delle ordinanze di emergenza e le ragioni per l'istituzione della Sezione speciale investigativa. (Rob)