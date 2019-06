Sudan: dipartimento di Stato Usa non esclude ulteriori sanzioni in caso di nuove violenze

- Gli Stati Uniti stanno considerando tutte le opzioni, comprese nuove sanzioni, nei confroni delle autorià del Sudan qualora si verificassero nuove violenze da parte dell’esercito sui manifestanti. È quanto dichiarato dal vicesegretario aggiunto per l'Africa orientale e il Sudan. Makila James, nel corso di un'udienza alla sottocommissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa. “Stiamo considerando tutte le opzioni, comprese nuove sanzioni in caso di ripetute violenze”, ha detto il funzionario, citato dal quotidiano “Sudan Tribune”. “Vogliamo utilizzare lo strumento giusto e intendiamo indirizzare le persone giuste”, ha detto James, precisando che potrebbe trattarsi di sanzioni sui visti o economiche. James ha quindi elogiato gli sforzi di mediazione guidati dall'Etiopia e ha rinnovato un appello alle parti per raggiungere un accordo sulla spartizione del potere nel periodo di transizione, ribadendo che Washington non accetterebbe in alcun modo un governo militare unilaterale. “Cerchiamo di tenere i sudanesi al riparo da molti rischi, come un regime militare, un ritorno al conflitto tra milizie e forze di sicurezza e il ritorno al potere del Partito del congresso nazionale (il partito del presidente destituito Omar al Bashir, al potere per 30 anni nel paese) e di altri partiti politici che cerchino di soffocare le loro aspirazioni”, ha detto. (segue) (Res)