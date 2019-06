Sudan: dipartimento di Stato Usa non esclude ulteriori sanzioni in caso di nuove violenze (2)

- Per raggiungere questo obiettivo, secondo la funzionaria Usa, occorre mobilitare un sostegno internazionale e regionale congiunto per affiancare gli sforzi in corso da parte dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per facilitare un accordo su un governo a guida civile. “Abbiamo espresso in termini molto convincenti che un governo unilaterale formato dal Tmc (Consiglio militare transitorio) non sarà credibile e non sarà accettabile”, ha ribadito James, rivelando che anche i governi di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno espresso il loro auspicio di vedere un governo a guida civile in Sudan. “Questo è nel loro interesse perché sono fondamentalmente preoccupati per la stabilità (in Sudan), dal momento che porterebbe portare a una maggiore instabilità regionale”, ha detto. Nel frattempo, il Consiglio militare ha implicitamente respinto una bozza di accordo proposta dal mediatore etiope dell'Igad, Mahmoud Dirir, e concordata con l’inviato dell'Unione africana Mohamed El Hacen Lebatt, sostenendo che non risponda alle loro richieste in merito alla nomina di alcuni membri del governo e del Consiglio legislativo. (segue) (Res)