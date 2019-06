Sudan: dipartimento di Stato Usa non esclude ulteriori sanzioni in caso di nuove violenze (3)

- Lunedì scorso il Consiglio militare ha chiesto a Dirir e a Lebatt di presentare una bozza comune di accordo sulle istituzioni transitorie anziché due separati, come concordato in precedenza. In una conferenza stampa tenuta a Khartum al termine dell’incontro fra Dirir e il capo del Consiglio militare Abdel Fattah al Burhan, il portavoce del Tmc, Shams al Din Kabbashi, ha fatto sapere che il mediatore etiope era pronto a consegnare la sua proposta (accettata dalle forze dell’opposizione) già la scorsa settimana, ma ha aspettato a farlo dopo che il primo ministro etiope Abiy Ahmed, in visita a Khartum la scorsa settimana, ha concordato con i vertici militari sudanesi che le due parti avrebbero collaborato e presentato una proposta congiunta. “Burhan ha quindi chiesto al mediatore etiope e all'inviato dell'Unione africana, che ha presentato una proposta separata, di lavorare a una bozza comune di accordo prima di dare la sua risposta”, ha detto il portavoce del Tmc, citato dal quotidiano “Sudan Tribune”. Le dichiarazioni di Kabbashi giungono dopo che sabato scorso le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione, ha dichiarato di aver ricevuto un progetto di accordo dal mediatore etiope Dirir e di aver accettato tutti i suoi punti che definiscono la struttura governativa del paese per il periodo di transizione. (segue) (Res)