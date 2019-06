Cina-Italia: Best Startup Showcase oggi ad Hangzhou

- La Best Startup Showcase - Entrepreneurship Competition (Bssec), iniziativa di promozione nel mercato cinese di startup e piccole e medie imprese innovative coordinata in Cina dall’International Technology Transfer Network (Ittn) e in Italia da Città della Scienza in collaborazione con l’incubatore d’impresa Campania Newsteel, fa tappa ad Hangzhou oggi, dopo la partecipazione alla Nanjing Techweek, a Nancino, dal 22 al 25 giugno. Domani sarà la volta di Suzhou. Lo riferisce un comunicato della Città della Scienza. Nel corso della missione, che si concluderà il 28 giugno, verranno presentate al mercato cinese 14 delle migliori soluzioni sviluppate da altrettante startup italiane, distribuite in tre gruppi rispettivamente centrati su Intelligent Equipment & Digital Economy, Sustainability & Green Innovation e, infine, Big Data & Comprehensive Health. Le 14 startup selezionate per la seconda tappa della Bssec sono: Over Spa (Lazio), Scooterino (Lazio), eProInn (Campania), Ponics (Lazio), SbS Group (Campania), Volvero (Veneto), Idroluppolo (Lazio), Wecity (Lombardia), Notredame (Calabria), Rethink Srls (Campania), Personal Factory s.p.a. (Calabria), 3Bee (Lombardia), South Agro (Puglia), Isaac (Lombardia). (segue) (Com)