Imprese: produttore cinese di droni Dji apre linea di assemblaggio negli Stati Uniti (2)

- Il piano mira a soddisfare il rapido aumento della domanda proveniente dal mercato statunitense, ha detto ieri la società al quotidiano cinese "Global Times". L'azienda ha spiegato che il drone Mavic 2 Enterprise Dual è molto richiesto in Nord America ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con i partner statunitensi. Assemblare il drone negli Stati Uniti con l'obiettivo di venderli localmente porterà notevoli vantaggi commerciali, ha affermato Dji. Una prova di assemblaggio è stata condotta con successo a Cerritos a gennaio. Una volta ricevuta l'approvazione dalle autorità statunitensi, verrà costruita la prima linea di assemblaggio all'estero di Dji. Ciò consentirà anche a più aziende statunitensi di fornire componenti. La produzione degli altri prodotti della società rimarrà a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, ha detto la compagnia che ha sottolineato che continuerà ad espandere la produzione di droni in Cina. (segue) (Cip)