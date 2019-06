Imprese: produttore cinese di droni Dji apre linea di assemblaggio negli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio di una linea di assemblaggio negli Stati Uniti era oggetto di discussione all’interno dell’azienda da tempo, e lo sviluppo del drone "Edizione Governativa" è iniziato nel 2017, ha riferito una fonte aziendale che ha chiesto di rimanere anonimo. La fonte ha spiegato che il piano non è mirato a compiacere i funzionari degli Stati Uniti. A maggio, il dipartimento della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha emesso un allarme in cui affermava che i droni fabbricati in Cina potrebbero inviare dati di volo sensibili ai produttori cinesi, secondo quanto riferito dalla "Cnn". Dji ha risposto che i suoi clienti hanno pieno e completo controllo su come i loro dati vengono raccolti, archiviati e trasmessi. (Cip)