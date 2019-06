Usa-Corea del Sud: Washington intensifica pressioni su Seul per Huawei

- Gli Stati Uniti stanno intensificando le pressioni sulla Corea del Sud affinché bandisca le apparecchiature del colosso tecnologico cinese Huawei dalla propria rete 5G nazionale; Washington ha avvertito Seul che in caso contrario potrebbe venir meno la condivisione delle informazioni d’intelligence relative alla Corea del Nord. La campagna di pressione, parte del più vasto sforzo di boicottaggio globale intrapreso dagli Usa, sulla base delle possibili connessioni tra Huawei e il governo cinese, evidenzia il dilemma posto di fronte al presidente sudcoreano Moon Jae-in, impegnato a tentare di mantenere un precario equilibrio tra i principale alleato di sicurezza della Corea del Sud – gli Stati Uniti – e il suo primo partner commerciale, la Cina. In una intervista pubblicata lunedì dal quotidiano sudcoreano “Donga”, Randall Schriver, principale funzionario del Pentagono per la regione asiatica, ha rivolto una velata minaccia a Seul: “Gli Stati Uniti non vorrebbero trovarsi a gestire una situazione per la quale non ci sentiremmo sicuri a condividere informazioni sensibili con il nostro alleato, senza te le informazioni vengano compromesse”, ha detto Schiver. (segue) (Git)