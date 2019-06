Usa-Corea del Sud: Washington intensifica pressioni su Seul per Huawei (2)

- Il governo della Corea del Sud continua a porsi come intermediario tra Stati Uniti e Corea del Nord in vista dell’arrivo nel paese del presidente Usa Donald Trump, il prossimo fine settimana. Gli sforzi dell’amministrazione del presidente Moon Jae-in di contribuire al rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione della Penisola coreana stanno suscitando però crescente opposizione sul fronte domestico e internazionale. Moon pare intenzionato a utilizzare il palcoscenico del summit del G-20 ad Osaka, il 28 e 29 giugno, per rilanciare il dialogo; sinora, però, da Pyongyang non è giunto alcun segnale di interessamento; l’insistenza del presidente Moon a perseguire un confronto con il Nord, nonostante l’apparente disinteresse di quest’ultimo, sta alienando consenso elettorale al presidente sudcoreano, anche a causa dell’apparente accantonamento di questioni diplomatiche pressanti, come le controversie relative ai trascorsi coloniali con il Giappone. Secondo un sondaggio pubblicato ieri dal “Meil Business Newspaper”, il 76 per cento dei sudcoreani ritiene che Pyongyang non intenda rinunciare al suo arsenale nucleare, e soltanto il 27 per cento sostiene la donazione incondizionata di riso alla Corea del Nord, recentemente annunciata da Seul. (segue) (Git)