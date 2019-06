Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 26 giugno, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un robusto campo anticiclonico di matrice nord-africana determina una giornata ben soleggiata ovunque e molto calda. Il caldo comincerà a diventare piuttosto fastidioso con temperature minime in pianura prossime ai 25°C e massime oltre i 35°C. Caldo meno intenso ma comunque afoso in Liguria. Venti deboli di brezza, mare calmo. (Rpi)